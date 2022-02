Aulas 100% presenciais da rede estadual do Amazonas retornam com reformulação no Ensino Médio

Novidade permite ao estudante optar por uma formação técnica e profissionalizante

As aulas 100% presenciais da rede pública estadual retornam, nesta segunda-feira (14/02), com algumas novidades. Uma delas é o Novo Ensino Médio (NEM), uma alteração na grade curricular garantindo aos estudantes a opção por uma formação técnica e profissionalizante. O NEM foi aprovado pelo Congresso Nacional em 2017 e, no passado, já havia sido implantado, de maneira piloto, em algumas escolas da rede estadual.

A reformulação do Ensino Médio começará de forma progressiva. A 1ª série do Ensino Médio vai passar por alterações neste ano e, em 2023, será a vez da 2ª série. A inclusão da 3ª e última série ocorrerá em 2024.

“O governador Wilson Limas estimulou a implantação do NEM desde início da gestão. A partir de agora, é necessário que haja uma interação, e troca de experiências entre estudantes e corpo docente. Mais uma vez a rede estadual mostra sua grandeza em políticas educacionais”, explica Kuka Chaves, secretária de Educação e Desporto.

Uma das principais mudanças com o NEM diz respeito ao tempo mínimo do estudante na escola. Antes, o aluno ficava cerca de 800 horas anuais nas unidades de ensino, agora, essa carga horária é de mil horas.

Haverá também aumento do tempo de aulas nas escolas. A jornada de quatro horas diárias passará para, no mínimo, cinco horas. A distribuição de horas será definida pela Secretaria de Educação, mas a meta é que sejam cumpridas 3 mil horas totais nos três anos de ensino, com 200 dias de aulas a cada ano letivo. Para as escolas de Tempo Integral e unidades bilíngues, será necessário cumprir 4,2 mil horas

Itinerários formativos – Além disso, foi definida uma nova organização curricular, mais flexível, que contemple a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e oferte diferentes possibilidades de escolhas aos estudantes, como os Itinerários Formativos (IFs), que abrangem áreas de conhecimento específicas e a formação técnica e profissional.

Os IFs tratam do conjunto de disciplinas, projetos, oficinas e núcleos de estudo, entre outras situações de trabalho, que os estudantes poderão escolher durante o Ensino Médio. As redes de ensino tiveram autonomia para definir quais Itinerários Formativos vão ofertar, considerando um processo que envolva a participação de toda a comunidade escolar.

Loading...

Na prática, eles irão garantir aos alunos o diálogo com projetos que envolvam as áreas de interesse, que mais estimulem sua visão de futuro. Cada estudante fará sua escolha e poderá trocá-la anualmente, caso mudem de áreas de interesse.

Projeto de Vida – O NEM é norteado pelo Projeto de Vida, que consiste em um trabalho pedagógico intencional, estruturado, planejado e contínuo, que deverá perpassar as três séries do Ensino Médio, de modo que fomente a promoção do autoconhecimento, da cidadania, da ética, do protagonismo estudantil, bem como o conhecimento acerca do mundo do trabalho e planejamento do projeto de vida dos estudantes.

A finalidade dessa unidade curricular é a de contribuir na (re)construção dos projetos de vida dos alunos, além de auxiliá-los nas reflexões de suas trajetórias de vida e de planejamento voltado às dimensões pessoais, sociais e profissionais, considerando as potencialidades e os desafios globais e regionais.

Projetos Integradores e cultura digital – Junto ao Projeto de Vida, os estudantes terão contato, também, com os projetos integradores, que correspondem a iniciativas de trabalho globalizadores, capazes de permitir a integração de diferentes componentes e das áreas de conhecimento, por intermédio de processos de ensino e de aprendizagem contextualizados e significativos.

O aluno terá contato, ainda, com uma cultura digital nas escolas, permitindo a ampliação de seus conhecimentos acerca do uso responsável das mídias digitais, de maneira qualificada e ética, bem como conhecer linguagens de programação, utilizando metodologias inovadoras e sendo avaliado por meio de observações e produção de um produto final.

Educação Financeira e Empreendedora – Um dos IFs deste Novo Ensino Médio, visa promover a reflexão acerca da compreensão da importância dos conhecimentos voltados para a educação financeira, fiscal e empreendedora, desenvolvendo habilidades empreendedoras capazes de transformar ideias em soluções inovadoras.

Vale ressaltar que, apesar da presença dos Itinerários Formativos, o NEM é composto pela Formação Geral Básica (FGB), na qual o currículo é comum a todos os estudantes. A FGB contempla quatro áreas de conhecimento: Matemática e suas Tecnologias, Linguagens e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

FOTOS: Lucas Silva e Tácio Melo/Secom | Drance-Jesuz/Seduc-AM