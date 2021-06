AUDIÊNCIA PÚBLICA NO DISTRITO DE REALIDADE, CONTOU COM A PRESENÇA DE 13 SECRETÁRIOS DO ESTADO

Aconteceu nesta terça-feira no Distrito de Realidade que fica localizado a 100km da cidade de HUMAITÁ pela BR 319 em direção a Manaus.

Uma grandiosa audiência pública, com a presença do Deputado Estadual Joao Luis, do Prefeito de Humaitá Dedei Lobo e do seu vice, Alexandre Perote, além de 13 secretários de governos, vereadores, e secretários municipal.

O debate foi intenso, e teve como objetivo fundamental a vinda de políticas públicas para o Distrito de Realidade.

Diversos representantes da comunidade falaram das necessidades sociais e o tema principal, dos pedidos foram sobre a regularização fundiária, e a palavra mais usada por todos, é “Queremos apenas a legalidade para trabalhar, e não ganhar ‘presentes’ como sempre tem acontecidos há anos!”.

Para o prefeito Dedei Lobo, esta foi a oportunidade especial, que toda a comunidade teve de citar os principais clamores dos moradores com a presença das principais secretarias de estado, recebendo os pedidos inlock para serem discutidos com o governador Wilson Lima.

No calor das discussões cartazes e manifestações críticas também foram apresentadas durante a audiência ocorrida.

O deputado estadual Joao Luis foi o mentor desta propositura e conseguiu de forma inédita dar voz ao povo presente. É preciso reconhecer a importância deste tipo de ação itinerante, pois ela aproxima a sociedade dos gestores públicos. Parabéns ao parlamentar por este passo social importante, que pode ser seguido pelos demais deputados para que todos possam ter conhecimento de causa, das demandas sociais onde as audiências ocorram.

BY ACRITICA DE HUMAITÁ