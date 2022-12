Atualizando: Mesmo com medida protetiva, mulher é assassinada pelo ex-marido em Blumenau

Uma jovem de 29 anos foi morta pelo ex-companheiro, na manhã desta quinta-feira, dia 22, no bairro Garcia, em Blumenau, no Vale do Itajaí. Segundo divulgado pelo site O Município, a vítima Mariana Zaibra da Silva foi golpeada com facadas pelo homem de 41 anos, dentro de casa. Ele chegou a arrombar a porta para entrar na residência.