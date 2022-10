ATUALIZADA: Vídeo mostra momento que jovem é executado e amigos são baleados por pistoleiros em bar

O momento em que o fiscal de lotação, Adriano da Silva e Silva é morto e os dois amigos Romário Ferreira dos Santos e “Neguinho”, são baleados, foi registrado por câmeras de segurança nesta segunda-feira (17), no Boteco do Farofa, na Avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, na zona Leste de Manaus.

De acordo com as imagens, criminosos com capacetes aparecem no local e logo efetuam disparos contra as vítimas. Na ocasião, Adriano é atingido na cabeça e logo cai morto, já os demais conseguem correr.

