Atuação de cerca de 3.800 servidores estaduais garante eficiência da campanha “Vacina Amazonas”

Cerca de 140 mil doses foram aplicadas em dois dias de força-tarefa em Manaus

A mobilização do Governo do Amazonas nos três postos de vacinação contra a Covid-19, que funcionaram por 32 horas ininterruptas, teve início na manhã de sábado (12/06), às 9h, e seguiu com atendimento até às 17h deste domingo (13/06). De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), a ação contou com o trabalho com cerca de 3.800 servidores estaduais envolvidos na operacionalização da campanha “Vacina Amazonas”.

O governador Wilson Lima destacou no encerramento da campanha que a repercussão positiva da ação foi graças à dedicação de cada servidor.

“A repercussão disso aqui nas redes sociais é um negócio impressionante. Sabe por que houve essa repercussão? Porque o trabalho que cada um de vocês está fazendo aqui é para salvar vidas. Porque a vacina é a arma mais poderosa que a gente tem contra a Covid-19. Isso aqui é resultado da integração de todas as secretarias, de todos os servidores”, declarou.

Os três postos escolhidos para funcionar em regime de plantão foram a Arena da Amazônia, o Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques e o Centro de Convenções Prof. Gilberto Mestrinho – Sambódromo de Manaus. O secretário da SES em exercício, Silvio Romano, destacou que o trabalho dos servidores nesse momento é essencial.

“É fundamental, porque são profissionais com experiência, que têm o conhecimento e que, assim como trabalharam nos primeiros momentos durante a pandemia, hoje estão fazendo o movimento no sentido de impedir que essa doença se propague. Então a gente percebe nas feições, nos semblantes, a alegria, o envolvimento, a dedicação em toda essa ação”, ressaltou Romano.

Para que pudesse ser efetiva, a campanha contou com a atuação de servidores do Estado em diversas frentes. Somente a SES disponibilizou mais de 600 profissionais. Além disso, trabalharam na campanha, também, agentes da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), entre outros órgãos da esfera estadual.

“É gratificante a gente ter um papel na sociedade, nesse marco dessa campanha, eu como servidora fico muito feliz de poder estar colaborando. Todos aqui, lembrando, são voluntários, estão aqui porque querem e gostam, e amam o que fazem. É você servir, fazer o bem de coração”, disse Bruna Machado, atuante na organização da “Vacina Amazonas”.

Felicidade e disposição para o serviço são marcas também da técnica de enfermagem Alcileusa Silva, vacinadora na campanha. “Uma sensação muito prazerosa, de muita felicidade nesse momento de estar aqui contribuindo na nossa campanha e diretamente na vacinação. Estamos aplicando as vacinas nas pessoas que chegam até a gente e isso com certeza é um bem-estar muito grande”, pontuou.

Segurança – Para resguardar a proteção da população e dos agentes envolvidos na grande ação que mobilizou toda a cidade Manaus, servidores das pastas da Segurança Pública do Estado foram incansáveis. Sem conseguir conter a emoção, o sargento Israel, do Núcleo Especial de Operação de Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito (Neot/Detran-AM), falou sobre a experiência vivenciada por ele na campanha.

“Eu me sinto muito orgulhoso de estar participando desse momento, as pessoas vêm cumprimentar a gente. Elas sentem que a gente está aqui, não só para dar segurança, mas também para apoiá-las nesse momento. Como sempre, como servidor público, vendo essa oportunidade, o povo na campanha, eu me sinto muito orgulhoso”, concluiu.

Preparo técnico – Servidores da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) participaram na tarde da sexta-feira (11/06) de capacitação técnica para atuação nos postos de vacinação. Além disso, agentes da Fundação de Vigilância também passaram por treinamento específico.

Ação conjunta – Para garantir a efetividade da campanha, a ação foi traçada de forma conjunta entre o Governo e a Prefeitura de Manaus. Ao todo, mais de três mil servidores somaram esforços na mobilização para o cumprimento da meta de vacinação.

FOTOS: Lucas Silva/ Secom