Ato em solidariedade a Lula acontece hoje dia 10 de dezembro

Por meio de um artigo para o jornal GGN escrito para rebater uma declaração de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontra “abandonado” após a prisão, a presidente do PT, Gleisi Hoffamnn, contou que mais uma manifestação será realizada em prol do lider petista. A senadora também falou que uma campanha está sendo impulsinada com o objetivo de indicar o ex-presidente ao Nobel da Paz.

“Hoje dia 10 de dezembro faremos um grande ato internacional de solidariedade a Lula”, contou a presidente também ressaltando que o PT tem difundido diariamente notícias sobre o petista, bem como os seus recados e a solidariedade internacional que Lula vem recebendo.

Na última segunda-feira (08), o professor Aldo Fornazieri escreveu um artigo para o mesmo veículo de comunicação afirmando que Lula está “politicamente abandonado”. “Na medida em que o tempo passa e que nada de excepcional acontece em torno de Lula e de sua prisão, a não ser novas condenações, a ideia de Lula preso vai sendo naturalizada não só pelos petistas, mas pela consciência democrática em geral. A passividade é uma forma de aceitação”, opinou.

Por sua vez, a senadora falou que Fornazieri ofendeu “gratuitamente” o PT. “De onde ele tirou a ideia de que abandonamos o ex-presidente Lula? Dos jornais brasileiros que censuram deliberadamente todos os atos de solidariedade a Lula? Ora, professor, saia do gabinete e dê um pulo a Curitiba para ver de perto a solidariedade militante da Vigília Lula Livre, que se mantém ativa desde o primeiro dia da prisão, sustentada pelos movimentos sociais, pelo PT e por doações de milhares de cidadãos como a militância e os dirigentes de forma geral”, chegou a pedir.