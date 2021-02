Atletismo: Gabriel Constantino é prata na França

Brasileiro alcança sua melhor marca da temporada nos 60m com barreiras

O brasileiro Gabriel Constantino conquistou no último domingo (14), com o tempo de 7s65, a medalha de prata na prova dos 60 metros com barreiras do Meeting de L’Eure 2021, competição realizada no estádio coberto Jesse Owens, em Val-de-Reuil (França).

Na prova, o atleta do Pinheiros só foi superado pelo norte-americano Grant Holloway, que completou a prova em 7s41. A terceira posição ficou com outro atleta dos Estados Unidos, Aaron Mallett, com a marca de 7s76.

O tempo de Gabriel na prova realizada em Val-de-Reuil foi o seu melhor da temporada, e ficou a apenas 5 centésimos de seu recorde sul-americano. No dia 6 de fevereiro, o atleta carioca já havia garantido um bronze no Meeting Indoor Metz Moselle Athlelor, também na França, com o tempo de 7s71.

O próximo compromisso do brasileiro será no Brasil, onde participa, a partir da próxima terça-feira (16), do Camping Nacional de Provas Individuais, em Bragança Paulista.

Fonte: Agencia Brasil