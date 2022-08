Atlético-GO x São Paulo: provável escalação dos times para o primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana

Vai ter brasileiro na final da Copa Sul-Americana e ele sai do confronto entre Atlético-GO e São Paulo, que nesta quinta-feira (1º) se enfrentam no Serra Dourada no primeiro jogo da semifinal. Apesar de estarem bem nas Copas, as equipes vivem momentos difíceis no Campeonato Brasileiro, principalmente o Dragão, ocupando a vice-lanterna da competição. Já o Tricolor vem caindo na tabela e venceu apenas um dos últimos nove jogos. A expectativa é pela estreia do técnico Eduardo Baptista, anunciado nesta semana como substituto de Jorginho.