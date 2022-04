Atletas amazonenses participam de Campeonato Brasileiro de Wrestling, em São Paulo, com apoio do Governo do Amazonas

Eduardo Trovão, Helisson Bresson e José Candido brigarão por vaga no Pan-Americano da modalidade, que acontece em julho, no México

Os atletas da luta olímpica amazonense, Eduardo Trovão, Helisson Bresson, José Candido e o treinador Anderson Alves embarcaram nesta quinta-feira (28/04), rumo à capital paulista para competir no Campeonato Brasileiro de Wrestling Sub-20, que acontece no sábado (30/04), a partir das 9h, na Arena Aline Silva, no Sesi Cubatão. O quarteto recebeu passagens aéreas do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

“Estaremos sempre apoiando os atletas do Amazonas para que eles possam estar em campeonatos de alto nível no país. Disponibilizamos quatro passagens aéreas à equipe de wrestling, pois sabemos do potencial desses meninos e estamos confiantes que eles chegarão ao pódio”, frisou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

Com cerca de 300 atletas, o certame nacional receberá competidores de diversos estados brasileiros que, além da briga por medalhas, ainda estarão em busca de um espaço na Seleção Brasileira para participar do Pan-Americano de Wrestling, que acontecerá em julho, no México, e pode dar também a oportunidade para os atletas no mundial da modalidade.

“Essa é a maior competição nacional de wrestling e nós iremos em busca dessa classificação, porque eles conquistando a vaga para o Pan, o foco será o mundial e, futuramente, já podem ser observados pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), como futuras promessas olímpicas”, destacou o treinador de wreslting, Anderson Alves.

Praticando wrestling desde os sete anos, Helisson Bresson, que disputará na categoria estilo livre até 57 quilos, destaca a importância do apoio do Governo do Amazonas para os atletas competirem a nível nacional.

“Quando o Governo nos beneficia com as passagens, isso é uma forma de nos incentivar a treinar mais, de se dedicar para conquistar bons resultados e orgulhar o nosso estado. Somos gratos, pois sabemos que essas passagens são fundamentais para um atleta que visa participar de campeonatos nacionais e internacionais”, comentou Helisson.

O campeonato que será disputado nas categorias estilo greco-romano e estilo livre, tanto no masculino como no feminino, contará com os melhores atletas do Brasil. Para Eduardo Trovão, que irá em busca de mais um título na categoria estilo livre até 86 quilos, o torneio é uma oportunidade única para os esportistas.

“O campeonato brasileiro é só uma vez no ano e nós vamos em busca desse resultado, estamos nos preparando o ano todo e a expectativa é ficar entre os melhores. É de extrema importância levar o nome do Amazonas a um nível maior”, ressaltou Eduardo.

FOTOS: Divulgação/Faar