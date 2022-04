Atletas amazonenses participam de Campeonato Brasileiro de Atletismo em São Paulo, com apoio do Governo do Amazonas

Competição nacional acontece nos dias 22 a 24 de abril com atletas de vários estados do Brasil

Com objetivo de conquistar vaga para o Pan-Americano sub-20, os atletas amazonenses Akassis Akis e Eduardo Maximiamo participarão do Campeonato Brasileiro Caixa de Atletismo. Com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), os atletas disputarão a competição em São Paulo, que acontece hoje até domingo (22 a 24/04).

“Não é novidade que o atletismo amazonense tem ganhado destaque nacional e nossa missão quanto fundação de alto rendimento é investir mais ainda para que esses atletas estejam no mais alto nível”, destacou o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira.

O campeonato é organizado pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAT), na categoria sub-20, Akassis de 17 anos disputará as provas de arremesso de peso e lançamento de dardo, enquanto Eduardo de 18 anos estará disputando no lançamento de dardo.

Além da classificação para o Campeonato Pan-Americano Sub-20, que acontece de 3 a 5 de junho, no Rio de Janeiro, o campeonato brasileiro dá a oportunidade de os participantes buscarem índices para o Mundial da categoria, que acontece de 2 a 7 de agosto na cidade colombiana de Cali.

Akassis que treina na Vila Olímpica desde os 13 anos, ressalta a importância do apoio do Governo do Estado para disputar as competições nacionais.

“É muito importante o incentivo do Governo no nosso esporte, através das passagens conseguimos representar o Amazonas em diversas competições nacionais e esse apoio é fundamental, espero representar meu estado mais vezes e conquistar bastante títulos com atletismo”, destacou Akassis.

Sonhos – Para Eduardo, o Campeonato Brasileiro é mais um passo para realização do seu sonho que é chegar em um nível mundial. O atleta de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), está disputando pela terceira vez uma competição nacional. “Meu sonho é ter um excelente rendimento no esporte para poder chegar em uma competição mundial, tenho muita força de vontade e me dedico todos os dias nos meus treinos e sei que um dia vou realizar esse sonho”, comentou Eduardo.

