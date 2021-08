Atleta decidiu desertar após família dizer que retorno era inseguro

Krystsina Tsimanouskaya diz que tomou decisão a caminho do aeroporto

A atleta olímpica Krystsina Tsimanouskaya decidiu desertar, quando estava sendo levada a um aeroporto de Tóquio, porque sua avó lhe disse que não era seguro voltar para casa em Belarus.

Em entrevista exclusiva à Reuters em Varsóvia (Polônia) nesta quinta-feira (5), a atleta afirmou que sua família temia que ela fosse enviada a uma ala psiquiátrica se voltasse para Belarus, e que sua avó ligou para dizer que não retornasse.

“Sempre estive longe da política, não assinei nenhuma carta, não fui a nenhum protesto, não disse nada contra o governo bielorrusso”, declarou.

“Sou esportista e não entendia nada da vida política. Tento não fazer nada além de um esporte na minha vida, e tento o meu melhor para não me distrair com a política”, afirmou Krystsina Tsimanouskaya.

“Pode parecer cruel por causa de todas as coisas terríveis que aconteceram em Belarus no verão passado, mas estava tentando me manter longe disso, mas tudo que queria era ir para a Olimpíada e fazer o meu melhor”, declarou, referindo-se aos protestos no ano passado, contra o presidente Alexander Lukashenko, que levou a uma repressão policial.

“Queria estar na final e lutar por medalhas”, disse a velocista.