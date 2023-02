Atleta amazonense de wrestling é promessa para Olimpíadas de Paris 2024

Sonhos, pódios e medalhas fazem parte da vida do atleta de wrestling, Bryan Lucas de Oliveira que é promessa para as Olimpíadas de 2024. Com apoio do Governo do Amazonas, o amazonense carrega na bagagem vários títulos nacionais. Em uma rotina intensa de treinos e resultados expressivos, o foco é chegar na Seleção Olímpica de Wrestling.

“O Bryan é um grande nome do esporte amazonense, não tenho dúvidas que será nosso representante nas Olimpíadas de Paris, além de ser exemplo para outros atletas. Por isso, o Governo do Amazonas tem dado todo suporte para que ele leve a bandeira do nosso estado em competições nacionais e internacionais”, disse o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira.

O atleta conheceu o wrestling aos 8 anos de idade, por inspiração do pai que é amigo do seu atual treinador. Hoje, com 21 anos, Bryan é campeão do Jogos Sul Americano de 2017, medalha de bronze no Pan Americano Júnior 2020, e 5º lugar classificatória para as Olimpíadas de Tóquio.

“Meu maior sonho hoje, com certeza, é as Olimpíadas. Em 2020 eu fiquei a uma luta de entrar no ciclo olímpico de Tóquio, então acredito que, este ano, estou focado e sei que posso chegar na de Paris 2024, trazendo um bom resultado para o Amazonas e o Brasil”, comentou Bryan de Oliveira.

Acadêmico de Educação Física, para chegar nos jogos de Paris em 2024, Bryan estará participando do Campeonato Brasileiro Sênior, no mês de março em São Paulo; Pan Americano Sênior em Buenos Aires, de 3 a 7 de maio; além de etapas no Ranking Série das Olimpíadas que acontece em junho, visando conquistar as melhores pontuações para entrar na seleção olímpica.

Dia do Atleta Profissional

O Dia do Atleta Profissional é comemorado todos os anos no Brasil em 10 de fevereiro. Com a data, uma homenagem a todos que fazem do esporte a sua profissão, instituída pela Lei n° 9615, o Brasil consolidou que as entidades de prática desportiva realizassem contratos formais com os atletas profissionais, garantindo seus direitos e reconhecendo o esforço e dedicação diária.

FOTOS: Mauro Neto/Faar e Arquivo Pessoal.