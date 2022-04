Atleta amazonense bate quatro recordes em Copa Norte de Natação

Com as marcas, Caio Arcos conquistou sete medalhas de ouro e uma de prata em competição regional

Representando o estado do Amazonas, o nadador Caio Arcos estabeleceu quatro recordes disputando a Copa Norte Troféu Leônidas Marques. A competição que aconteceu em Belém (PA), marcou a consolidação de Arcos como o melhor nadador da região na categoria de costas, garantindo medalha de ouro nas provas de 100 e 200 metros, com destaque para a sua marca de 58 segundos 43 centésimos (58s43), nos 100 metros costas.

“Quando temos atletas amazonenses conquistando títulos em esportes olímpicos, sabemos que o nosso trabalho está no caminho certo. Como parte das políticas públicas do Governo do Amazonas, estaremos sempre investindo em atletas, não só da natação, mas também de outras modalidades, para que o estado esteja sempre no mais alto nível com os nossos desportistas trazendo medalhas na bagagem”, destacou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

Caio que realiza seus treinamentos na piscina da Vila Olímpica de Manaus, praça esportiva administrada pela Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), ainda bateu recordes nas provas de 400 metros medley, com o tempo de 4 minutos 46 segundos e 85 centésimos (4m46s85); e 200 metros medley, com 2 minutos 12 segundos e 36 centésimos (2m12s36).

O amazonense conquistou também o primeiro lugar nas provas de 50 metros costas, 50 e 100 metros livres, e medalha de prata nos 50 metros borboletas. Mesmo com grandes títulos e recordes batidos, Caio ressalta que ainda tem muito para conquistar.

“Estou muito feliz com essas conquistas, venho de uma sequência ótima de competições, trazendo bons resultados para o Amazonas, mas sei que ainda tenho muitas medalhas para conquistar. Vou continuar me dedicando nos treinos para que eu possa evoluir cada vez mais”, destacou Caio.

A competição regional, que contou com atletas do norte e nordeste do país, teve como objetivo melhorar a capacidade competitiva dos nadadores e avaliar o trabalho técnico dos treinadores durante sua realização.

FOTOS: Mauro Neto/Faar e Divulgação/Faar