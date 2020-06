ATENDIMENTO COVID-19 NO HOSPITAL PADRÃO DE HUMAITÁ, É FEITO DEBAIXO DAS ARVORES?*

É vergonhoso, e de extremo mal gosto o que foi registrado nesta tarde de domingo (14) em nossa cidade, são tantos problemas, mas ao mesmo tempo milhões de reais creditados na secretaria municipal de saúde do município, para melhorar o atendimento, fazer valer o esforço dos profissionais, que expostos ao contágio muitos até se contaminam com este vírus que não perdoa ninguém.

Somos solidário as equipes que de forma corajosa estão sempre prontas a salvar vidas! Mas não podemos fechar os olhos para um absurdo deste, como registrado e que estamos também mostrando. Onde já se viu, pacientes a comedidos de coronavirus receber atendimento do lado de fora do hospital, em uma barraca improvisada e sem as mínimas condições de proteção aos atendentes e aos próprios pacientes? O prefeito de Humaitá, deu todas as condições possíveis, para contratar mais profissionais, que somados aos que já trabalham em saúde, possam atender de forma digna nosso povo. É inaceitável ver esse tipo de situação embora tendo total certeza de que o gestor municipal não compactua com esse tipo de coisa, certamente o brado *”É culpa do prefeito!”* vai ecoar por toda a rede social.

Entramos em contato com o prefeito do município para questionar sobre o fato exposto nas redes sociais, ele declarou que vai apurar com a equipe de saúde, e que não tinha conhecimento sobre essa decisão! Herivaneo Seixas disse ainda que, achou estranho essa forma de atendimento, mas que, tomará medidas enérgicas para que sejam esclarecidas publicamente esta situação!

A secretaria de saúde deve se manifestar de forma clara e explicar ao povo, quais as orientações seguidas, para termos um “Trabalho” como esse? Temos leitos, de isolamento, temos salas com equipamentos, temos remédio, temos equipes médicas, e certamente, dinheiro suficiente para que, nossos pacientes recebam um atendimento melhor. Sem muitas delongas, com a palavra os responsáveis por este fato aqui ilustrado!

