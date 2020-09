ATENÇÃO PARA ESTE COMUNICADO BATALHÃO DO 54º BIS AVISA QUE REALIZARÁ TIRO COM MUNIÇÃO REAL BATALHÃO DO 54º BIS AVISA QUE REALIZARÁ TIRO COM MUNIÇÃO REAL

Amanhã dia 15 de setembro, terça-feira, será realizado o Tiro de Armas

Coletivas da Operação Amazônia com emprego de munição real de diversos calibres, incluindo

explosivos. O objetivo é manter o adestramento no manejo de qualquer armamento, verificar o

desempenho das armas coletivas, bem como a capacitação das guarnições na execução e na condução

do tiro.

O treinamento com munição real ocorrerá na área de instrução do 54º Batalhão de

Infantaria de Selva (BIS), mais precisamente nos fundos do Batalhão no trecho compreendido

entre o trevo da Polícia Rodoviária Federal (PRF) até a ponte do Km 12 (Ponte do 12).

Diante do exposto, alertamos para que ninguém adentre o campo de instrução do 54º

BIS, principalmente amanhã, dia 15 de setembro. Solicitamos ainda, a ampla divulgação para a população humaitaense, devido ao uso de munição e explosivo reais.