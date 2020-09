até esta terça-feira 01-09: segun (FVS-AM), Humaitá tem mais de 2000 casos confirmados e mais de 60 óbitos por Covid-19

O Boletim Diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), edição nº 152, divulgado nesta terça-feira (1º/09) .

Dos 120.919 casos confirmados no Amazonas até esta terça-feira (1º/09), 42.690 são de Manaus (35,30%) e 78.229 do interior do estado (64,70%).

Casos confirmado = Humaitá (2.903)

Óbitos = Humaitá (72)