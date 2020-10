Até diamantes: PRF apreende 77 quilos de pedras preciosas em Minas

Dois homens responsáveis pelo transporte do material foram presos na BR-262, na Grande BH

Dois homens foram presos na noite desta segunda-feira (5) em Florestal, na Grande BH, por transportar pedras preciosas sem documentação. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a dupla carregava 77 quilos de diferentes materiais no carro, até mesmo um pacote de diamantes.

A abordagem aconteceu na altura do Km 389 da BR-262. Os detidos, de 54 e 45 anos, contaram que tinham a capital mineira como destino. Eles vinham de Caldas Novas (GO), onde o material de alto valor foi explorado.

O carro que eles dirigiam era um sedan prata com placas de Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Ambos foram levados para a delegacia da Polícia Federal em BH.

A ocorrência foi finalizada no posto da PRF em Betim, ainda na Grande BH.

Fonte: Estado de mina gerais