Ataque com faca deixa feridos perto da antiga redação do Charlie Hebdo, em Paris

Pelo menos duas pessoas ficaram gravemente feridas no ataque no 11º distrito da capital francesa. Um suspeito foi detido, mas as causas do ataque ainda não são conhecidas.

Um ataque com faca deixou pelo menos duas pessoas gravemente feridas perto da antiga redação do jornal satírico Charlie Hebdo, no 11º distrito de Paris, na França, nesta sexta-feira (25). Um suspeito foi detido, mas as motivações da ação criminosa ainda não são conhecidas.

As vítimas precisaram ser socorridas em estado de “urgência absoluta”, segundo o jornal “Le Monde”. Foi aberto um inquérito de tentativa de assassinato por motivação terrorista.

Um ataque com faca deixou pelo menos duas pessoas gravemente feridas perto da antiga redação do jornal satírico Charlie Hebdo, no 11º distrito de Paris, na França, nesta sexta-feira (25). Um suspeito foi detido, mas as motivações da ação criminosa ainda não são conhecidas.

As vítimas precisaram ser socorridas em estado de “urgência absoluta”, segundo o jornal “Le Monde”. Foi aberto um inquérito de tentativa de assassinato por motivação terrorista.

A rua Nicolas-Appert, onde ficava a redação do Charlie Hebdo e onde ocorreu o ataque desta sexta, foi completamente bloqueada. A polícia informou que perímetro de segurança foi estabelecido no torno das antigas instalações do jornal por causa de um “pacote suspeito”, mas nenhum explosivo foi detectado.

As escolas infantis do 3º, 4º e 11º distritos estão com as portas fechadas até novo aviso, de acordo com a Prefeitura de Paris. Milhares de estudantes estão confinados.

Um grande efetivo policial foi mobilizado na região do Boulevard Richard-Lenoir. O suspeito, com as roupas sujas de sangue, foi detido perto da praça da Bastilha.

Vítimas

Duas vítimas são funcionários que trabalham na produção e pós-produção de filmes da agência Premières Lignes. A informação foi confirmada ao jornal “Le Monde” pelo produtor e codiretor da agência, Luc Hermann. A identidade dos feridos, no entanto, não foi revelada.

A BMF TV afirmou que a agência filmou o ataque dos irmãos Kouachi à redação do Charlie Hebdo em janeiro de 2015.

O ministro do Interior Gérald Darmanin e o primeiro-ministro Jean Castex se encontraram para discutir as medidas a serem tomadas. O presidente Emmanuel Macron acompanha de perto a situação.

Charge do profeta

O grupo terrorista Al-Qaeda lançou recentemente novos apelos para atacar o jornal depois que ele republicou as charges do profeta Maomé.

O ataque desta sexta acontece enquanto ocorre o julgamento dos considerados cúmplices dos ataques de janeiro de 2015 que deixaram 17 mortos – 11 deles na redação do jornal satírico.

Fonte: G1