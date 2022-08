Atacante é descartado por Vítor Pereira e deve deixar o Corinthians na próxima janela

Uma das grandes ‘brigas’ de Vítor Pereira no Corinthians é no que diz respeito ao elenco. Isso porque, segundo ele, o time não tem as peças necessárias para que seja possível implementar a sua filosofia de jogo, que é de um futebol ofensivo e marcação alta.

Todavia, como já é de conhecimento geral, o Timão vive problemas financeiros e não tem condições de comprar jogadores, estando muitas vezes limitado a fechar com atletas por pré-contrato ou empréstimo.

Visando melhorar isso, a diretoria vem trabalhando forte nos bastidores para diminuir a folha salarial, com o intuito de aumentar o orçamento e possibilitar novas aquisições para o clube. Desta forma, alguns jogadores deixar o Corinthians.