Asteroide chegará a distância da Terra menor do que satélites de TV

Ilustração mostra um asteroide próximo à Terra, como o 2020 SW, viajando pelo espaço

Imagem: Nasa/JPL-Caltech

Um asteroide vai passar quase raspando pela Terra nesta quinta-feira (24). O objeto, chamado de 2020 SW, deve passear pelo nosso céu a uma distância de apenas 27 mil quilômetros de nós. Isso é mais perto que a distância daqui para a Lua (384 mil km) e que satélites meteorológicos e de TV, que orbitam a quase 36 mil km do planeta. A expectativa é que a rocha passe pelo nosso planeta às 8h18 da quinta, no horário de Brasília, a uma velocidade de 27.720 km/h. Mas não há motivos para pânico: segundo astrônomos, ele não tem risco de colisão com o nosso planeta. Ele vai ficar mais brilhante quando se aproximar da Terra, mas não será visível a olho nu.

Os cientistas ainda não descobriram o tamanho exato do asteroide, mas ele não é tão grande. Provavelmente suas medidas ficam em torno entre 4,4 metros e 9,9 metros de comprimento, de acordo com o Cneos (Centro de Estudos para Objetos Próximos da Terra), da Nasa. O 2020 SW foi descoberto na semana passada pelo Mount Lemmon Survey, um observatório astronômico que fica no Arizona (EUA). Mas não é raro encontrar asteroides desconhecidos vagando. Para se ter uma ideia, só em setembro, o Minor Planet Center —um grupo financiado pela Nasa que monitora planetas menores, cometas e satélites naturais— descobriu 244 objetos próximos à Terra.