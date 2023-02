ASSUSTADOR: Morador descobre cobras gigantes no teto da própria casa

Um morador passou por um sufoco daqueles ao descobrir que haviam cobras gigantes infiltradas no teto de sua residência. Ele, que de início pensou se tratar de apenas uma cobra, rapidamente ligou para o Corpo de Bombeiros para solucionar o problema. No entanto, o morador se surpreendeu ao ver que, na realidade, existia mais de uma cobra gigante em seu teto.

No vídeo que circula pelas redes sociais, é possível ver os bombeiros tentando retirar o que seria apenas uma cobra do teto, mas segundos depois, após o teto ceder com o peso dos animais, todos puderam ver que se tratava de três cobras gigantes.

O caso aconteceu na Indonésia, e segundo o jornalista Erlan Bastos, apresentador do noticiário Meio Norte Mais, a família optou por abandonar a casa com medo de que novas serpentes gigantes surgissem no local novamente. Após passarem uma semana em um abrigo, a família obteve o suporte de um apresentador local, ganhando assim, uma nova moradia.

