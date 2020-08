Associações pedem flexibilização no horário de funcionamento e aumento da capacidade de público em bares e restaurantes

O presidente da Associação de Entretenimento do Estado do Amazonas (Asseeam), Evandro Jr e o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Amazonas (Abrasel) Fábio Cunha participaram na manhã desta segunda-feira (10), de reunião com o Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEDECTI) Jório de Albuquerque Veiga Filho, onde colocaram em pauta a flexibilização do horário de funcionamento e o aumento da capacidade de público em bares e restaurantes.

O vice-presidente da Asseeam, Gerson Sampaio e a gerente executiva da Abrasel também estiveram presentes.

O documento assinado por oito associações solicita ao governador do Amazonas, Wilson Lima o aumento da capacidade de público e a extensão do horário de funcionamento. Desde o último dia 06 de julho, o setor está funcionando até a meia-noite com a capacidade de público reduzida em 50%. Os estabelecimentos devem seguir os protocolos de segurança sugeridos pelos órgãos de saúde.

O documento deve ser encaminhado ao gabinete do governador, onde as propostas devem ser analisadas.