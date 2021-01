Assistência Farmacêutica e Programa ‘Saúde Domiciliar’ adotam protocolos de prevenção à Covid-19

A Central de Medicamentos do Amazonas (Cema) adotou protocolos de prevenção à Covid-19, para manter o atendimento presencial dos pacientes assistidos pelo Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Ceaf) e pelo programa “Saúde Domiciliar”.

O Ceaf oferta mais de 200 medicamentos de alto custo de forma gratuita para aproximadamente 15,1 mil cadastrados usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Já o “Saúde Domiciliar” é o programa que fornece insumos e itens de nutrição, fraldas, materiais para cicatrização e outros Produtos Para Saúde (PPS), para cerca de 4 mil usuários.

A dispensação dos materiais é feita por meio da Cema, que montou tendas na área externa para o atendimento dos pacientes em espaço mais amplo. A gerente farmacêutica do Ceaf, Herbenya Silva Peixoto, reforça algumas recomendações como medida de proteção ao coronavírus.

“A principal recomendação, tanto para atendimento no Ceaf como ‘Saúde Domiciliar’ é que pessoas do grupo de risco, como idosos e portadores de doenças crônicas, mandem representantes para pegarem seus medicamentos, munidos do seu documento de identificação com cópia e a receita médica do paciente. É importante vir de máscara, manter o distanciamento social e trazer a própria caneta”, informou.

A recomendação foi seguida pela autônoma Sharlene Marques, de 27 anos, que foi buscar medicamentos para a mãe na manhã desta quarta-feira (13/01). “Minha mãe está saindo só para fazer o tratamento de hemodiálise dela, segunda, quarta e sexta-feira. Quando chego em casa tomo todos os cuidados e também só saio para o necessário”, disse.

Abastecimento garantido – O coordenador da Cema, Claudio Nogueira, reforça que o abastecimento dos insumos dos dois programas é regular e que, dessa forma, os pacientes atendidos não precisam se preocupar com possíveis faltas de medicação.

“Por conta do cenário de pandemia, muitos usuários dos programas acabam vindo à Cema sem necessidade, com receio de faltar medicamentos e outros insumos. Nossos estoques são abastecidos de forma regular e a dispensação continuada para os pacientes está garantida”, pontuou.

Ainda segundo Nogueira, os medicamentos do Ceaf estão sendo dispensados em quantidades suficientes para três meses, a depender da disponibilidade em estoque, para evitar aglomerações.

Horários de funcionamento – Os atendimentos dos dois programas estão acontecendo de forma regular, na sede da Cema, localizada na avenida Duque de Caxias, 1.998, bairro Praça 14 de Janeiro. Na Assistência Farmacêutica, o atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h, enquanto o Programa “Saúde Domiciliar” recebe o público das 8h às 11h30 e das 13h20 às 15h.

FOTOS: Jamile Alves