Assista: Vídeo mostra que pistoleiros em carro preto já chegaram atirando em segurança de loja 

Novas imagens de câmeras de segurança mostram que os pistoleiros que executaram Vanessa Araújo Carvalho, de 40 anos, e Janea Simplício de Carvalho, de 50 anos, dentro de uma loja no bairro da Compensa, na Zona Oeste de Manaus, também correram atrás e atiraram em um segurança do local no último sábado (10).

De acordo com as imagens, no total saíram três criminosos de um carro preto e um correu atrás do segurança que estava na frente da loja enquanto os outros entraram para assassinar as mulheres.

Dentro da loja as vítimas estavam lanchando na companhia de um homem e uma idosa, quando dois pistoleiros invadiram o local e já foram direto aos alvos atirando. Uma das vítimas estava grávida.

A motivação do crime ainda é desconhecida e a Polícia Civil está investigando o caso.

Veja vídeo:

