Assembleia promove Torneio de Confraternização de Futsal para servidores

A Coordenadoria de Esportes da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) realiza no próximo dia 14 de dezembro, a partir da 15 horas, um Torneio de Confraternização de Futsal, envolvendo todos os servidores deste Poder.

De acordo com o coordenador de Esportes, José Laan “o torneio receberá o nome do presidente da Casa, deputado David Almeida (PSB) e será uma forma de reunir todos os servidores efetivos, comissionados e terceirizados numa bonita festa de fim de ano, na qual, a Coordenadoria de Esportes jamais poderia deixar passar em branco”.

Laan afirmou ainda que os jogos serão realizados na quadra poliesportiva da Casa e contará com troféus para o campeão e vice e medalhas para os que mais se descaram em suas posições.

“O torneio é uma forma de homenagem ao presidente da Casa Legislativa, David Almeida (PSB), que em sua gestão buscou atender da melhor forma possível os servidores em suas reivindicações”, destacou o coordenador de Esportes, José Laan.