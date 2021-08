Assembleia Legislativa aprova título de cidadão do Amazonas a Whindersson Nunes

Comediante e youtuber foi um dos artistas que colaboraram com o envio de cilindros de oxigênio durante o colapso na saúde do estado durante a segunda onda de Covid-19, em janeiro.

A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) aprovou, na manhã desta quarta-feira (25), Projeto de Lei número 224-2021 que concede o título de Cidadão do Amazonas ao comediante e youtuber Whindersson Nunes.

Em plenário, o deputado Fausto Junior justificou a homenagem realizada ao artista.

“No momento de maior dificuldade que se teve no estado no âmbito da pandemia, não somente o sr. Whindersson Nunes, mas outros artistas como Paulo Gustavo, como Gusttavo Lima, se solidarizaram com a situação da falta de oxigênio no nosso estado e se disponibilizaram de uma quantia relevante financeira, naquele momento, e fizeram doações de cilindros de oxigênio para o nosso estado”, afirmou o parlamentar.

O projeto é de autoria dos deputados Cabo Maciel, Tony Medeiros, Belarmino Lins e João Luiz. Teve parecer favorável da Comissão Especial e da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia (CCJ-Aleam)

Fonte: G1