Assembleia Cidadã doa lenços a mulheres em tratamento contra o câncer

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, deputado David Almeida (PSB), ao lado da deputada Alessandra Campelo (PMDB), entregou nesta quinta-feira (20), 430 lenços de cabeça, para três instituições sociais que atuam junto a mulheres em tratamento contra o câncer no Amazonas. Os lenços foram arrecadados por meio do programa Assembleia Cidadã, entre outras formas de doação.

Os itens arrecadados durante da “Campanha Doe um Lenço”, com o apoio do programa Assembleia Cidadã, foram entregues aos representantes da Fundação Cecon (FCecon), Lar da Marias e Centro de Integração Amigos da Mama (Ciam), que fazem acompanhamento de apoio junto às pacientes.

Para David, participar dessa campanha, que tem como finalidade minimizar o sofrimento dessas mulheres é uma questão humanitária, que a Aleam não podia deixar de participar. “O sofrimento delas como todo o processo já é grande e muitas delas, infelizmente, não têm condições de comprar um lenço para proteção das suas cabeças. Estamos felizes de poder ajudar a devolver a autoestima dessas guerreiras”, avaliou.

A deputada Alessandra Campêlo, presidente da Comissão de Mulheres da Aleam, fez um agradecimento especial aos que doaram e ao presidente David Almeida pela dedicação com a campanha. Para ela, além da questão estética, os lenços ajudam também a proteger essas mulheres do sol, uma vez que, com a perda de cabelo devido à quimioterapia, elas perdem a proteção natural e ficam mais vulneráveis.

Estima-se que, atualmente, 1.500 mulheres encontram-se em tratamento contra o câncer no Estado do Amazonas. Entre os tipos de câncer que mais acometem as mulheres amazonenses estão o câncer do colo de útero e de mama.

*A campanha*

Segundo a deputada Alessandra, a Campanha Doe um Lenço faz parte de um programa desenvolvido pela Secretaria de Mulheres da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale).

De acordo com o presidente da Assembleia, David Almeida, nesta segunda edição, além do Poder Legislativo do Estado, contribuíram com doações o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e Câmara Municipal de Manaus (CMM).