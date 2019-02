Assassinato na Comunidade de Laranjeira no Rio Madeira

As primeiras informações dão conta de que o crime ocorreu durante a madrugada, deste domingo (03) quando a vítima estava em sua residência que fica bem nos fundos, afastada da Vila de Casas da comunidade.

O acusado de ter assassinado a vitima, atende pelo nome de André e a vítima também identificada, era uma espécie de rezador da comunidade, conhecido como Seu Glória.

Nossa redação recebeu as primeiras fotos do acusado de ter cometido o assassinato agora pouco, pela Rede social whatsapp. Testemunhas nos relataram através da rede social que o elemento que é acusado de ter cometido o crime estava visivelmente drogado.

A Polícia Militar já foi deslocada até o local do crime e, deve chegar a qualquer momento. O acusado encontra-se detido aguardando as autorudades polícias. Recentemente o prefeito do município Herivaneo Seixas inaugurou antena de internet no local o que já trouxe resultado positivo, em que as informações chegaram rápidos melhorando o atendimento desta ocorrência com maior velocidade pela polícia militar.

O crime ocorreu na residência da vítima que morava bem atrás da Vila de casas onde o senhor conhecido pelo nome de “Glório” atendia os moradores das redondezas, como uma espécie de curador. Os moradores do.local citam que seu Glório era um senhor bastante conhecido por todos da comunidade onde era querido é tinha um conceito bastante positivo pela importância de seu trabalho em prol de todos.

O acusado identificado como “André” também era conhecido é apresentava um histórico de envolvimento com drogas quando participava de festas próximo das comunidades. Os motivo do crime ainda nao são conhecidos, e devem ser elucidar os com a presença dos policiais militares que estão fazendo parte da busca é apreensão do acusado.

As primeiras fotos da vítima e do acusado já circulam nas redes sociais em Humaitá. Novas informações atualizaremos aqui a qualquer momento.