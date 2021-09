Assalto cinematográfico em Humaitá

O fato ocorreu ontem (21/09) pela manhã, 03 elementos fortemente armados com metralhadoras e pistolas, entraram na residência do secretário de finanças do município, em busca de dinheiro.

Durante o assalto, feriram as mãos do secretário exigindo um valor de R$ 50 mil em dinheiro, o que não foi encontrado deixando os marginais irritados, fazendo com que os meliantes passassem a agredir o secretário em busca do “suposto dinheiro”.

Loading...

Segundo informações a polícia militar conseguiu prender dois meliantes e está em busca do outro comparsa.