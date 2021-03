ASSALTO AO MOTOTAXISTA “GALINHA” EM MANICORÉ, AGITA REDE SOCIAL NO MUNICÍPIO

Um assalto ocorrido por volta das 04h30 desta madrugada de sexta-feira (26) em Manicoré, agitou toda a cidade nesta manhã.

Segundo informações enviadas a nossa redação o mototaxista Pedrinho que é mais conhecido pelo apelido de “Galinha” foi assaltado e agredido por dois compassas do mundo do crime, para roubar o aparelho celular e o dinheiro da vítima. Pedrinho de 53 anos, foi bastante machucado durante o assalto, por ter reagido em defesa de seu material de trabalho, a polícia militar está em ação na busca do suspeito foragido. Policiais Militares de plantão conseguiram prender um dos suspeitos que foi encaminhado a delegacia de Polícia Civil onde será ouvido pelo delegado plantonista. Colegas de trabalho do mototaxistas, ainda deram algumas capacitadas no elemento suspeito, que ja se encontra preso.

O fato lamentável, ocorreu entre os bairros Andaraí e Santo Antônio.

O motorista “Galinha” esta internado do Hospital Hamilton Cidade, em estado grave, e será transferido daqui a pouco para o Pronto Socorrk João Lúcio em Manaus em voo fretado pela prefeitura. Seu estado de saúde inspira cuidados especiais, mas seu quadro é estável.

A policia militar está mobilizada atrás do outro compassa que está foragido.