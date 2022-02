No local do assalto funciona um posto correspondente bancário.

O valor levado pelos assaltantes não foram revelados, porém o fato foi consumado, o que nos assegura que novas investidas e assaltos podem voltar a acontecer em Manicoré.

Ainda nesta tarde deve acontecer uma reunião com as forças de segurança publica no município, para apertar o cerco aos meliantes.