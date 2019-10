Assaltantes que roubaram caminhonete em Humaitá, estão presos em Porto Velho (veja o vídeo)

Porto Velho, RO – Imagens obtidas com exclusividade pelo site News Rondônia mostram a recuperação de uma caminhonete modelo Ranger, roubada momentos antes em Humaitá. Na oportunidade, dois indivíduos que praticaram o roubo do veículo foram presos e um revólver calibre 38 foi apreendido

A vítima de 75 anos, um oficial do exército aposentado, estava chegando em casa quando foi abordada pelos criminosos que anunciaram o assalto e deixaram a família amarrada. O idoso foi agredido com coronhadas porque teria reagido ao assalto. Os suspeitos fugiram com a caminhonete e a polícia foi informada sobre o assalto. Uma guarnição seguia pela BR-319 e avistou o carro transitando em sentido contrário. Foi feito acompanhamento e avisado na rádio sobre a caminhonete estar seguindo rumo à Porto Velho.

Já na cabeceira da ponte sobre o Rio Madeira, policiais militares realizaram barreira e conseguiram abordar a dupla de assaltantes, sendo eles identificados como Júlio César M. De S. e Jonatas C. R., ambos de 19 anos. Graças à rápida ação dos policiais, os suspeitos foram presos e o veículo recuperado. A dupla foi encaminhada para a central de polícia.

Veja o vídeo do momento em que os policiais abordam e prendem os assaltantes: