Assaltante é atingindo por frango durante fuga

Na manhã desta terça-feira (8), um homem tentou evitar um assalto jogando um frango abatido o criminoso em Fortaleza.

No momento do assalto, o autor do crime estava na porta do estabelecimento de capacete e tirou o celular da mão de um rapaz que estava no local. Na hora da fuga, um homem sai do comércio e joga um frango abatido contra o assaltante.

Loading...

Em seguida, uma mulher armada com um revólver, dispara diversas vezes na direção do assaltante que estava em cima da moto. O ladrão tentou escapar, mas três homens o derrubaram da motocicleta. Entretanto, o criminoso conseguiu fugir após soltar o celular no chão.

A polícia está investigando as imagens das câmeras de segurança para tentar encontrar o suspeito.

Ladrão é atingido por frango cru em Fortaleza https://t.co/erWwO5CQGs pic.twitter.com/jXUPU8ujb6 — Grupo Meio Norte de Comunicação (@meionorte) February 8, 2022