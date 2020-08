Asfalto, cascalho e rede de água, chegou aos moradores da Ruam Manicoré, no bairro de São Sebastião

O asfalto chegou para os moradores da Rua Manicoré, no bairro de São Sebastião, A prefeitura de Humaitá através da secretaria de infraestrutura tem levado cascalho e asfalto em várias ruas e bêcos de nossa cidade, priorizando locais que não tinham nenhuma infraestrutura digna para moradia.

A rua Manicoré é apenas mais uma que está sendo agraciada com esta ação de obras no município, que trará facilidade de locomoção fez surgir novos empreendimentos e oportunidades para os moradores que mudam de vida a partir de agora.

É o caso de dezenas de pessoas que, sem trabalho, e sem poder sair em dias de chuvas, estavam tristes e desanimados.

“No começo do ano passado, eu já pensava em ir embora para outro bairro porque não conseguia chegar em casa, a rua era só um caminho, e para chegar aqui em casa tinha que amarrar sacolas plásticas nos pés. Mas com a chegada do cascalho e o asfalto, já penso até em abrir aqui meu pequeno comercio”, contou uma moradora que preferiu não se identificar. Oriunda de Porto Velho, ela mora há três anos em Humaitá, onde pretende continuar, e investir em seu próprio empreendimento.