“As vezes não compreendemos…”; Pai de Gabriel Diniz abre o jogo após ex-noiva do filho se casar

Em 2019, a morte repentina de Gabriel Diniz chocou o Brasil. O cantor vivia uma grande fase na carreira, mas faleceu em uma queda de avião no povoado Porto do Mato, em Estância, região sul de Sergipe. Ele estava viajando para o aniversário de Karoline Calheiros, sua noiva. Gilfran Mateus, comandante do Corpo de Bombeiros, foi o primeiro a confirmar a notícia.

“Ao chegar no local foi constatada a queda da aeronave. A equipe de Estância fez o resgate das três vítimas, entre elas o cantor Gabriel Diniz. Houve dificuldade porque a aeronave caiu em uma área de mangue ainda com um pouco de água porque a maré não estava vazia. Os corpos estavam dentro da aeronave e estavam com muitas escoriações”, disse o profissional.

Ex-noiva de Gabriel Diniz se casa e recebe familiares do cantor

Há poucos dias, Karoline Calheiros se casou com o agente Tom Santos e recebeu alguns familiares de Gabriel. Em seu Instagram, Cizinato Diniz, pai do cantor, se manifestou sobre a cerimônia e defendeu o direito de “seguir em frente”: “Um brinde a Karoline, um brinde à uma nova família e um brinde ao amor”, escreveu ele, que continuou agradecendo a influenciadora.

a morte de paulinha abelha, marilia e gabriel diniz são mortes q não consigo acreditar até hoje — Elainy 1️⃣3️⃣ (@cadeladolulaa) September 2, 2022

“Viemos a esse mundo com pacotes e missões que às vezes não compreendemos, mas que no decorrer do tempo vemos que é mais simples que imaginamos. Isso é servir e melhorar a vida dos outros, e isso é amar sem condições, só amar, ser, fazer feliz e pronto. Que Deus dê a paz desejada a cada um em seus corações. Um grande beijo”, finalizou Cizinato.