As Escolas Estaduais Gilberto Mestrinho e Escola Tancredo Neves em Humaitá, agora pertencem ao município

Estas duas unidades de ensino que pertenciam ao governo do estado, foram doadas ao município, com isso a rede municipal, ganhará além das duas escolas, um reforço de ‘novos’ mil alunos a partir de 2023.

O gestor municipal citou a importancia dessas estruturas físicas como também a contabilidade de mais alunos para Humaitá, que garantirão quase meio milhão de reais a mais no repasse mensal do FUNDEB.

