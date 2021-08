ARTICULAÇÃO DE SILAS CÂMARA TRÁS MINISTRO DA EDUCAÇÃO NO AMAZONAS É DEIXA SALDO DE MUITAS CONQUISTAS PARA CAPITAL É MUNICÍPIOS AMAZONENSES

UNIVERSIDADE PRA TODOS, A Ufam (Universidade Federal do Amazonas) e a AAM (Associação Amazonense de Municípios) assinaram um acordo de cooperação técnica para levar ensino a distância aos 61 municípios do estado. Esse acordo é resultado de nosso trabalho parlamentar é articulação junto a UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM é ao MEC (Ministério da Educação); essa ação irá interiorizar a educação de nível técnico, superior e quem sabe até pós-graduação via Educação a Distância, nossos adolescentes, jovens é à população interiorana que sonham ter um diploma da UFAM, o que logo se transformará em uma feliz realidade.

O ministro da Educação, dr. Milton Ribeiro, veio pessoalmente participar da assinatura desse acordo histórico no Amazonas, onde o professor Sylvio Puga (reitor da UFAM), Professora Terezinha Flaxe (sub reitora da UFAM) e o presidente da AAM prefeito de Manaquiri, Jair Souto, firmaram esse compromisso com a Educação do Amazonas.

Estamos felizes por ter contribuído diretamente, por meio de nosso mandato de deputado federal, para a democratização do processo educacional técnico é superior no interior do Amazonas, e, também, para o desenvolvimento econômico dos municípios; uma vez que os cursos levarão em conta as necessidades e a vocação econômica da região. Pois, a ideia é ofertar formação em nível de graduação para atender ao setor primário e também o curso de Administração Pública é outros cursos identificados atrás de audiências públicas nos próprios municípios, por meio do Centro de Ensino a Distância do (CED/UFAM). Continuaremos trabalhando para dar mais celeridade à implantação dessa parceria.

MAIS INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO NOS MUNICÍPIOS, em seminário com a presença do Ministro da Educação Milton Ribeiro, Presidente do FNDE (onde ficam os recursos para investimentos do MEC na ordem de 55 bilhões de reais), os prefeitos, secretários é equipe técnica dos municípios tiveram oportunidade de ouvir o Ministro da Educação Milton Ribeiro, como também o presidente do FNDE Dr Marcelo

palestras explicativas sobre as possibilidades de captação de recursos é repactuação de convênios ou obras paralisadas do MEC/FNDE nos municípios amazonenses é uma equipe robusta para solucionar pendências é realizar solicitações na área de educação em tempo real como:construção,ampliação,reforma,climatização,equipamentos,transporte escolar é até custeio via emendas parlamentares, a equipe do MEC trouxe através da articulação do deputado federal Silas Camara boas possibilidades para um momento novo na educação em todo Amazonas.

FORTALECIMENTO DO IFAM, também fez parte na agenda do ministro uma visita de trabalho com reunião no IFAM onde presentes o reitor do IFAM e todos os diretores dos IFAM’s dos municípios amazonenses, foi feito ao ministro um relatório das atividades dos IFAM’s no Amazonas como também se entregou ao ministro um ofício com várias demandas cujo compromisso do MEC foi de junto a bancada federal é o próprio orçamento do ministério ser resolvido o mais brevemente possível, ”feliz de ter sido ferramenta do nosso povo para viver esse momento único de tantos resultados positivos como os que resultaram a vinda no ministro da educação em nosso estado “afirmou Silas.