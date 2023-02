Arthur é descartado pelo Liverpool e pode pintar com as cores de gigante brasileiro em 2023; Juve topa negociar

No último dia da janela de transferências de início desta temporada europeia, o Liverpool, de forma surpreendente, anunciou a contratação do brasileiro Arthur, que chegou por empréstimo, junto à Juventus, até o fim da temporada.

A chegada de Arthur aos Reds muito se deu pela escassez de meio-campistas na equipe de Anfield, problema que segue atormentando Klopp até o presente momento da temporada.

O brasileiro, por sua vez, pouco atuou, somando apenas 13 minutos em campo. Desta forma, o clube não irá comprá-lo em definitivo e, além disso, a Juventus, segundo o jornalista Bruno Andrade, já definiu que não irá utilizá-lo na próxima temporada.

Com isso, clubes do futebol brasileiro começam a ficar de olho na situação, sendo o Palmeiras, o mais recente deles. Conforme revelado por Felippe Facincani, ainda no mês passado, o Verdão sonha com a chegada do jogador para a vaga deixada por Danilo.

Empresário de Arthur trabalha em prol de retorno para o Brasil

O jornalista ainda destaca que as negociações não são nada simples, mas que o estafe de Arthur trabalha para que, na próxima janela de transferências, haja possibilidade do jogador retornar ao Brasil.

Arthur vai deixar o Liverpool em junho e voltar à Juventus, onde, no entanto, não vai ser utilizado. Ou seja, novamente disponível no mercado muito em breve 📰 @brunoandrd pic.twitter.com/GYJhhZgcy4 — Mercado da bola ( Admin:Robson ) (@RobsonNunesMB) February 23, 2023