Os Gunners entram em campo querendo manter o 100% de aproveitamento no Inglês e, consequentemente, a liderança. Thomas Partey e Zinchenko, com problemas físicos, são dúvidas, enquanto Nelson, lesionado, é desfalque. Já o brasileiro Gabriel Jesus está confirmado no comando de ataque.

Do outro lado, o não faz um bom início de campeonato e acumula três derrotas e uma vitória até o momento. O time de Steven Gerrard é o 15º colocado, e perdeu Diego Carlos, machucado, para o restante da temporada. Em busca de um resultado positivo, o comandante deve promover mudanças entre os seus titulares.

Prováveis escalações

Possível escalação do Arsenal: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Tierney; Xhaka, Elneny; Saka, Odegaard, Martinelli; Jesus.

Possível escalação do Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Digne; McGinn, Kamara, Ramsey; Bailey, Watkins, Coutinho.

Desfalques da partida

Arsenal:

Nelson: departamento médico.

Aston Villa:

Diego Carlos: lesionado.

Quando é?

JOGO Arsenal x Aston Villa DATA Quarta-feira, 31 de agosto de 2022 LOCAL Emirates Stadium- Londres, ING HORÁRIO 15h30 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Arsenal

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Arsenal 2 x 1 Fulham Premier League 13 de agosto de 2022 Bournemouth 0 x 3 Arsenal Premier League 20 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Manchester United x Arsenal Premier League 4 de setembro de 2022 12h30 (de Brasília) Zurich x Arsenal Europa League 8 de setembro de 2022 13h45 (de Brasília)

Aston Villa

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Aston Villa 0 x 1 West Ham Premier League 28 de agosto de 2022 Bolton 1 x 4 Aston Villa Copa da Liga Inglesa 23 de agosto de 2022

Próximas partidas