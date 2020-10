Arsenal de guerra é apreendido durante operação no interior do AM

Manaus – Um arsenal de guerra foi apreendido durante a segunda fase da Operação Mamon na última quinta-feira (8) no município de Autazes, a 113 quilômetros em linha reta da capital.

Ao todo, 20 armas de fogo foram apreendidas, entre revólveres, fuzis, munições intactas e carregadores e a operação foi realizada pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).

O delegado Rafael Allemand, diretor do DRCO De acordo com o delegado Rafael Allemand, diretor do DRCO, durante as investigações da segunda fase da operação, os policiais tinham ciência de que armas pertencentes a uma facção criminosa estariam escondidas, mas a equipe não sabia o local exato.

Allemand revelou que, por conta disso, os agentes policiais esperaram que os outros alvos da operação, que não foram presos na primeira fase, fizessem alguma movimentação. Quando eles começaram a agir, os investigadores receberam a informação de que o motorista do narcotraficante Gilson Mattos Rodrigues, 41, que comandava o esquema, teria transportado o arsenal de um sítio conhecido como Amarelo, na BR-319, no município de Manaquiri, (distante 60 quilômetros em linha reta da capital) para Autazes.

Ao ser indiciado, o motorista de Gilson contou, na sede do DRCO, em Manaus, que as armas estariam enterradas em uma residência na Rua AZ1, bairro Rosarinho, em Autazes. Aos saber da localização, a equipe policial se dirigiu ao município e, por volta de 15h, desta quinta, realizou a apreensão das armas.

Além do motorista, mais duas pessoas que auxiliaram no transporte das armas foram indiciadas. Agora, eles fazem parte do processo principal e responderão pelos crimes de organização criminosa e posse de arma de fogo de uso restrito.

Com informações da Assessoria

Foto: Divulgação