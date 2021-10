Área com mais de 39 mil hectares é embargada durante operação Tamoiotatá em Apuí

Área desmatada foi encontrada após monitoramento remoto das equipes

Durante as fiscalizações realizadas pelos agentes da operação Tamoiotatá no município de Apuí (a 453 quilômetros de Manaus), na tarde da quinta-feira (30/09), uma área de mais de 39 mil hectares na BR-230, que estava sendo desmatada, foi embargada.

De acordo com o relatório da ocorrência, a área foi encontrada após monitoramento remoto feito pelas equipes. O responsável pelo desmatamento foi identificado pelo Cadastro Ambiental Rural (CAR) e multado em R$ 196.740.

Participaram da ação agentes do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPamb), das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), da Polícia Civil e da Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada de Segurança (Seagi), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Operação Tamoiotatá – Desde o início de abril, o Governo do Estado atua na repressão ao desmatamento ilegal nos municípios de Apuí, Humaitá e Lábrea. A operação é resultado de um trabalho conjunto entre as secretarias estaduais de Meio Ambiente (Sema) e Segurança Pública (SSP-AM).

Por determinação do secretário de Segurança, general Mansur, houve reforço no número de efetivo. A Força Nacional também está participando, com mais de 40 agentes.

Durante os cinco primeiros meses de operação, foram apreendidos animais domésticos, madeira serrada e veículos que realizavam o transporte irregular de materiais ilícitos.

FOTOS: Divulgação/SSP-AM