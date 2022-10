Apresentadora é encontrada morta após mandar recado para o ex-namorado; entenda

Neena Pacholke que era conhecida por ser uma jornalista de um programa nos Estados Unidos, foi recentemente encontrada morta e a notícia acabou gerando uma certa comoção entre os usuários das redes sociais.

A imprensa divulgou detalhes nesta sexta-feira, dia 30, mas a morte ocorreu no dia 27 de agosto. Segundo o site americano TMZ, a jovem foi encontrada após a desconfiança de um amigo pelas mensagens enviadas pela apresentadora.

O suicídio ocorreu após a repórter haver terminado seu noivado com Kyle Haase.

Ele disse que me odeia e que vai se sentir feliz quando eu sair de vez da vida dele, postou.

Em seguida, enviou uma declaração para o ex:

Eu te amo Kyle. Eu sempre fiz e sempre vou. Apesar do quanto você me arruinou, eu sempre tive esperança. Sinto muito por fazer isso com você, mas não posso mais lidar com essa dor.

Confira vídeos antigos da apresentadora e repórter: