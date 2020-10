Apresentações de iniciação científica da FVS-AM abordam malária, dengue, raiva e influenza

Defesas orais serão virtuais para evitar aglomerações de pessoas

As apresentações dos estudos realizados por meio do Programa de Apoio à Iniciação Científica (Paic) 2019/2020 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) iniciam nesta terça-feira (20/10) e seguem até a próxima segunda-feira (26/10), durante os períodos matutino e vespertino. As defesas finais ocorrem de forma virtual, para evitar aglomerações de pessoas em espaços fechados e como forma de prevenção da Covid-19.

As defesas orais são abertas ao público interessado por meio do link https://bit.ly/37sfRlh, no qual podem ser acompanhadas de forma virtual. Ao todo, 13 bolsistas de iniciação científica irão realizar as apresentações finais dos projetos da edição 2019/2020 no programa, que é organizado pelo Núcleo de Ensino Pesquisa (NEP) da FVS-AM, e financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam).

Os projetos são de acadêmicos de iniciação científica de Instituições de Ensino Superior (IES). “São projetos preparados em áreas estratégicas para a FVS, como prevenção, educação em saúde e investigação epidemiológica de doenças, como malária, dengue, raiva, influenza, HIV e hepatites B e C”, afirmou a diretora-presidente da FVS-AM, Rosemary Costa Pinto.

Após as apresentações orais, os avaliadores vão fazer as considerações sobre o que ouviram e acompanharam por videoconferência. “A banca examinadora é composta por pesquisadores internos da FVS que atuam naquela área de estudo e por avaliadores externos que possuem a experiência no assunto apresentado”, detalhou o coordenador do NEP/FVS-AM, Sidnei Campos.

Para a bolsista do oitavo período de Biomedicina, Silvia Fabiana Oliveira Sousa, de 36 anos, a experiência de apresentar o estudo no formato virtual foi importante, pois expandiu a possibilidade de interessados de outros locais conseguirem assistir às defesas.

“O meio virtual permite uma abrangência maior a pessoas de diversos locais, o que não seria possível no formato presencial. O estudo abriu minha mente para o que é vigilância em saúde e a importância de adoção de políticas de prevenção de doenças”, afirmou Silvia, que apresentou o estudo “Difusão espacial da malária na região do Alto Rio Negro, no Amazonas”.

Apresentações – As apresentações ocorrem com duração de 15 minutos, em formato virtual, para evitar a aglomeração de pessoas, sendo essa uma recomendação das autoridades de saúde de enfrentamento à pandemia de Covid-19. O aluno e o orientador de cada estudo estarão on-line.

A banca examinará a pesquisa e acompanhará a defesa oral pela plataforma Google Meet pelo link https://bit.ly/37sfRlh. Para acessar as videoconferências por telefone celular, o usuário deve inserir os seguintes dados, quando solicitados, na plataforma: telefone -+1 478-292-3734; PIN: 332 101 654#.

Sobre o Paic/FVS – O Programa de Apoio à Iniciação Científica (Paic) coordenado pelo Núcleo de Ensino Pesquisa (NEP/FVS-AM) foi instituído em 2015, acumulando 42 pesquisas executadas para melhoria das ações de vigilância em saúde.

A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Os números para contato são (92) 3182-8550 e 3182-8551. O contato do NEP/FVS-AM é o (92) 3182-8583.

Programação – As apresentações das defesas orais das pesquisas de iniciação científica da edição 2019/2020 do Paic/FVS-AM ocorrem nesta terça-feira (20/10), quarta (21/10), quinta (22/10) e segunda (26/10).

Confira programação das atividades para cada um dos dias:

Terça-feira (20/10)

9h: Difusão espacial da malária na região do Alto Rio Negro, Amazonas, Brasil

10h: Análise dos padrões de busca na internet como ferramenta de alerta para ocorrência de epidemias de dengue

11h: Análise das condutas profiláticas dos atendimentos antirrábicos humanos no município de Manaus-AM, no período de 2014 a 2018

15h: Prevalência e caracterização dos casos de Síndrome Febril e

exantemática Aguda em um município do interior da Amazônia: investigação epidemiológica de arboviroses

16h: Determinação do potencial de transmissibilidade da malária e uma localidade rural do município de Manaus-AM

Quarta-feira (21/10)

11h: Pesquisa de micro-organismos indicadores de contaminação e Salmonella sp em amostras de águas coletadas em barcos de transporte entre os municípios do Estado do Amazonas

16h: Avaliação de fatores associados à ocorrência de óbitos por vírus influenza H1N1 no Estado do Amazonas em 2019

Quinta-feira (22/10)

9h: Infecções sexualmente transmissíveis em mulheres residentes em áreas rurais de municípios do Estado do Amazonas: prevalência de infecções por HIV, Treponema Pallindum, Hepatites por vírus B e C

10h: Estado da arte: lâmina de verificação de cura (LVC) em unidades terciárias de diagnóstico de malária

11h: Características físico-químicas de amostras de águas coletadas em barcos de transporte entre os municípios do Estado do Amazonas

Segunda-feira (26/10)

9h: Estudo exploratório da adesão ao tratamento antimalárico no Estado do Amazonas

10h: A prática educativa fundamentada na vigilância em saúde ambiental e os desafios das ações locais

FOTOS: Girlene Medeiros/FVS-AM

Mais informações: Assessoria de Comunicação da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS): Maíra Pessoa Fragoso (3182-8523 e 98403-8627) e Girlene Medeiros (98103-6963).