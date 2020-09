Apreensões de madeira têm aumento de mais de 600% em Rondônia, diz PRF

Grande número das cargas que passam pelo local vem do Amazonas, Mato Grosso e norte do estado, segundo corporação.

O número de apreensões de madeira realizadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) cresceu cerca de 670% entre janeiro e 22 de setembro de 2020, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Em 2019, foram apreendidos 688 m³ de madeira, enquanto este ano o número chegou a 4.616 m³, tendo sido a maior parte apreendida em Ji-Paraná (RO).

Segundo a PRF, um grande número das cargas que passam pelo local vem do Amazonas, Mato Grosso e norte de Rondônia. A principal irregularidade é a mudança na essência, quando o caminhoneiro transporta um tipo de madeira diferente do que está autorizado.

O aumento no número de apreensões está relacionado à capacitação dos agentes e parcerias com órgãos de fiscalização ambiental do estado.

As espécies que registram as maiores apreensões são: Tauari, Camaru e Castanha – espécie proibida de ser comercializada. As cargas apreendidas ficam nos pátios da PRF no estado até uma decisão judicial.

Fonte: G1