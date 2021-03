Apreensao record de drogas no Amazonas

_A Equipe de Policiais do 6º GPM/Novo Airão, realizaram na tarde deste domingo (14), a apreensão de 920 quilos de drogas que estavam escondidos em uma das ilhas do Arquipélago de Anavilhanas._

_De acordo com a Polícia Militar, a droga estava escondida em uma área de mata e encobertas por longas. Os policiais chegaram até ao local, após denúncia anônima informando sobre a grande quantidade de produto entorpecente escondido na região._

_A equipe composta por sete policiais militares, comandada pela 1º Sargenta Márcia Oliveira, se deslocou de lancha até a área informada na denúncia anônima, e ao comprovar a veracidade de denúncia, pediu reforço policial, então, o comandante do 6º GPM, 1º Tenente Ailton Sidney, se deslocou com a equipe de policiais de plantão, e realizaram o transporte e escolta da droga para a sede de Novo Airão_

_O produto entorpecente, supostamente maconha do tipo skunk, estava dividida em 431 tabletes dentro de 17 sacos de fibra, na sede do município, a droga foi pesada que totalizou 920 quilos._

_Ninguém foi preso, e todo material apreendido foi apresentado na 77º Delegacia Interativa de Polícia de onde seguirá para a sede da Delegacia Geral em Manaus, onde deverá ser apresentada de forma oficial, na manhã desta segunda-feira (15)._

_Em Novo Airão, a população exaltou o trabalho dos Policiais Militares do 6º GPM pelo trabalho no enfrentamento ao tráfico de drogas na cidade, seja ele o tráfico doméstico, aqueles praticados em boca de fumo, como também, o tráfico de grande porte, evitando que o município possa entrar na rota do tráfico na região._