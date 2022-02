Apreensão de aproximadamente 200 kg de tucunaré ilegal

Polícia Militar foi acionada após equipe de campo flagrar ocorrência

Cerca de 200 quilos de tucunaré ilegal foram apreendidos, na tarde de terça-feira (08/02), após uma equipe de técnicos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) flagrar o transporte do pescado, no Porto do Padre, terminal hidroviário de Novo Airão (distante 115 quilômetros de Manaus).

A equipe técnica da Sema retornava de uma atividade na comunidade Camará, situada na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Rio Negro, quando foi surpreendida pela ação ilegal. Os técnicos avistaram um grupo de homens descarregando o tucunaré de uma embarcação para um carro baú.

A equipe da Sema realizou a primeira abordagem e constatou a prática criminosa. Em seguida, a Polícia Militar de Novo Airão foi acionada para conduzir a ocorrência.

Novo Airão compõe a área da Bacia do Rio Negro, onde a pesca do tucunaré e do aruanã é proibida, conforme estabelecido pelo decreto Nº 31.151, de 6 de abril de 2011, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).

O decreto estabelece a proibição de atividades de pesca comercial destas espécies na área da Bacia do Rio Negro, compreendida entre a divisa do Estado do Amazonas com a Colômbia, até a foz do Rio Branco.

A norma determina que estas espécies podem ser pescadas apenas para subsistência de comunidades e cidades nela localizadas, vedada a utilização de rede de arrasto, de substâncias tóxicas, explosivas ou outras que, em contato com a água, produzam efeitos semelhantes. A pesca comercial é proibida.

Todo o pescado apreendido será entregue à coordenação do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Novo Airão, onde será distribuído às famílias de baixa renda. O responsável pelo pescado foi detido e levado para a Delegacia Interativa de Polícia do município, onde assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

FOTO: Divulgação/Sema