Local: Puraquequara, Distrito industrial.

Motorista de Aplicativo recebeu um chamado para uma corrida e foi abordado por homens armados e forçado segundo informes do mesmo a levar um saco preto onde não sabia do que se tratava .

Logo em seguida a força tática abordou o mesmo e encontraram uma boa quantia de drogas, logo em seguida o motorista do App levou a força tática no local novamente onde foi abordado e pegou novamente muito mais drogas no local.