Após reclamação dos fãs, RBD altera regras para compra de ingressos

Como você acompanhou aqui no ESTRELANDO, muitos fãs brasileiros tiveram problemas para comprar ingressos para a Soy Rebelde Tour, a turnê mundial de cinco dos seis integrantes da banda Rebelde. Após as reclamações, a produtora do grupo decidiu mudar as regras para facilitar a compra.

Através de um comunicado no Twitter, a Live Nation explicou que para os shows extras, que acontecerão em 16 e 18 de novembro em São Paulo, haverá um aumento de ingressos disponíveis na bilheteria física, assim como mais guichês abertos na pré-venda, que deve acontecer nos dias 2 e 3 de fevereiro. Além disso, cada pessoa só poderá comprar no máximo 4 tickets por CPF.

Os fãs também não deverão se preocupar com violência, já que o número de seguranças será aumentado e haverá maior policiamento.

Queridos fãs do Brasil, estamos muito emocionados em ver todo o amor de vocês e a vontade de cantarem e dançarem ao vivo com o RBD por uma última vez. Também estamos atentos a tudo que estão compartilhando sobre os desafios para comprar ingressos, e por isso solicitamos à Live Nation, produtora da turnê, que garanta a melhor experiência e segurança ao longo deste processo. A segurança e o bem-estar de vocês são nossa prioridade, portanto aqui estão alguns compromissos e mudanças estabelecidas pela Live Nation para a venda dos dois shows extras em São Paulo, que acontecerão nos dias 16 e 18 de novembro, dizia o comunicado.