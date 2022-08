Após eliminação para o Flamengo, titular de Vítor Pereira “pede” para sair e não deve mais vestir a camisa do Corinthians

A sequência da semana do Corinthians promete ser movimentada. Isso porque a queda nas quartas de final da Libertadores, contra o Flamengo, na terça-feira (9), pode marcar a despedida de Willian da equipe, em sua segunda passagem pelo Clube do Parque São Jorge.

Isso porque, nos bastidores, durante a preparação para a partida, já com a delegação no Rio de Janeiro, o clima era de que o atacante deixaria o Clube em caso de eliminação da Libertadores. A previsão é de que Willian fique de fora até mesmo do Dérbi que acontece no sábado (13), contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro.

A decisão ainda não foi concretizada, mas o martelo deve ser batido entre quarta (10) e quinta-feira (11), durante reuniões do jogador com a diretoria alvinegra, no CT Joaquim Grava. O provável destino para o atleta de 33 anos é o Fulham, da Inglaterra, cujo rumor sobre o interesse em Willian ganhou força na última semana.

O atacante tem contrato válido até o fim de 2023 e sua saída deve ser decidida em comum acordo entre as duas partes. O jogador e sua família não estão felizes no Brasil e desejam voltar à Europa. Na temporada, o jogador sofreu com algumas lesões, como a luxação no ombro que o tirou de partidas decisivas no mês passado. Na primeira partida contra o Flamengo, na Neo Química Arena, Willian ficou fora por uma tendinite na coxa.