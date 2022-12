Após denúncias, PC-AM prende dupla em posse de entorpecentes em residencial no bairro Lago Azul

Policiais civis do 20º Distrito Integrado de Polícia (DIP) prenderam, em flagrante, João Everton Oliveira da Silva, 21, e João Vitor de Lima Oliveira, 20, em posse de substâncias entorpecentes e material relacionado ao tráfico de drogas, em um residencial localizado no bairro Lago Azul, zona norte de Manaus. A prisão ocorreu na sexta-feira (02/12), por volta das 16h.

De acordo com o delegado Rodrigo Barreto, titular da 6ª Seccional Oeste e 20° DIP, as diligências em torno do caso iniciaram após as equipes policiais receberem denúncias de moradores informando que haviam encontrado entorpecentes no residencial.

“Os moradores desconfiaram da dupla, tendo em vista que eles haviam mudado para o local recentemente. Nos deslocamos ao endereço e durantes buscas encontramos 52 trouxinhas de oxi e uma porção da mesma substância, uma balança de precisão, além de material para embalo das drogas e um aparelho celular”, contou o delegado.

Procedimentos

João Evertone João Vitor foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ambos foram conduzidos à audiência de custódia, onde ficarão à disposição do Poder Judiciário.